Число жертв урагана "Харви" в США увеличилось до трех человек

2017-08-27 05:15 | www.trend.az | 3

Число жертв урагана "Харви" в округе Аранзас американского штата Техас увеличилось до трех человек, передает РИА Новости со ссылкой на газету Los Angeles Times.

Ранее сообщалось о гибели одного человека в результате пожара в доме после того, как ураган "Харви" обрушился на техасский город Рокпорт.

По информации издания, аварийные бригады продолжают разбирать завалы, убирать поваленные деревья и перевернутые автомобили.

Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) сообщил, что ураган "Харви" ослаб до уровня тропического шторма. В то же время синоптики предупредили об угрозе "чрезвычайно серьезного наводнения", которое может привести к опасным для жизни последствиям.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.