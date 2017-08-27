Число жертв урагана "Харви" в США увеличилось до трех человек

2017-08-27 05:46 | www.apa.az | 3

Число жертв урагана "Харви" в округе Аранзас американского штата Техас увеличилось до трех человек. Как передает Vesti.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Los Angeles Times ссылаясь на представителя пожарного департамента Рокпорта Роя Лэйрда.

Ранее сообщалось о гибели одного человека в результате пожара в доме после того, как ураган "Харви" обрушился на техасский город Рокпорт.

По информации издания, аварийные бригады продолжают разбирать завалы, убирать поваленные деревья и перевернутые автомобили.

Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) сообщил, что ураган "Харви" ослаб до уровня тропического шторма. В то же время синоптики предупредили об угрозе "чрезвычайно серьезного наводнения", которое может привести к опасным для жизни последствиям.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.