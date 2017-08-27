В Газахе столкнулись 2 автомобиля, пострадали 4 человека

2017-08-27 06:45 | www.apa.az | 3

Газахе столкнулись 2 автомобиля, пострадали 4 человека. Как сообщает западное бюро АПА, инцидент произошел в селе Уркмезли. В результате столкновения автомобилей «ВАЗ 2107» и «ВАЗ 21099» пострадали 4 человека, которые были доставлены в Газахский лечебно-диагностический центр. Пострадавшие – жители Газахского района 65-летняя Садагет Алиева, 50-летний Тахсин Гасанов, 23-летний Кянан Мамедов и 47-летний Зульфигар Ахмедов.

Им оказана медицинская помощь. Состояние их оценивается как нормальное.

По факту в райотделе ведется расследование.