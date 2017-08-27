Глава МИД ФРГ раскритиковал Меркель за "слепое послушание" США

2017-08-27 07:34 | www.apa.az | 3

Канцлер Германии Ангела Меркель и ее политический блок ошибочно подчиняются требованиям американской администрации по вопросу вооружений. Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль в интервью, которое было опубликовано в субботу в газете Bild.

"Меня пугает слепое послушание со стороны Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) по вопросу вооружений. Меркель, ХДС/ХСС и даже, к моему ужасу, Свободная демократическая партия, подчиняются требованиям Дональда Трампа. Он требует от нас удвоить оборонный бюджет до €70 млрд. Это просто невообразимо", - отметил министр.

"Меркель, по всей видимости, думает, что если она пойдет Трампу навстречу по этому вопросу, он проявит гибкость по какой-либо другой теме. Думаю, это большая ошибка", - сказал он.

Габриэль предупредил, что Германия находится "в самом центре холодной войны 2.0", а мир при этом пребывает на пороге "новой фазы атомного вооружения".

Трамп требует от стран НАТО довести взносы в оборонные бюджеты до уровня в 2% ВВП и ссылается при этом на соглашения, достигнутые на саммите альянса в Уэльсе. Габриэль со своей стороны неоднократно указывал, что в этом документе прописана лишь готовность двигаться в направлении 2% ВВП, но жесткой увязки к этой величине там нет.