Британские спецслужбы провели реконструкцию террористической атаки на парламент

2017-08-27 08:09 | www.trend.az | 3

Британская полиция провела эксперимент, в ходе которого оценивались риски возможной террористической атаки на парламент, передает Интерфакс со ссылкой на The Thelegraph.

Выяснилось, что в случае нападения преступникам потребуется всего пять минут, чтобы проникнуть в здание.

Изображавшие боевиков полицейские посреди ночи подплыли к Вестминстерскому дворцу на лодке и пробрались в зал, где заседает нижняя палата парламента. В случае осуществления такого сценария в реальности за несколько минут погибло бы не менее сотни депутатов, отмечает издание.

Учения проводились в начале года, когда парламентарии были на каникулах. Их результаты стали поводом для усиления охраны Вестминстерского дворца. В частности, предлагалось установить защитные барьеры на Темзе, чтобы заблокировать подход к зданию со стороны реки.