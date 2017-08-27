В Азербайджане на месте пожара на оружейном складе находятся бригады скорой помощи

2017-08-27 11:25 | www.apa.az | 3

В связи с пожаром на оружейном складе N-ской воинской части Минобороны Азербайджана на место происшествии выехали 10 бригад скорой медицинской помощи. Об этом АПА сообщил главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи Минздрава Миралем Джалалов.

По его словам, кареты скорой помощи не допускаются на территорию из-за того, что пожар сопровождаемый взрывами боеприпасов еще не потушен. Он также отметил, что в результате пожара имеются раненые.

Как передает АПА, из близлежащих к месту пожара жилых домов эвакуировано население.