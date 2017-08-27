Из-за угрозы пожара осуществляется эвакуация населенных пунктов Азербайджана

2017-08-27 13:01 | www.apa.az | 2
В связи с пожаром и последующими взрывами на оружейном складе N-ской воинской части Минобороны Азербайджана осуществляет эвакуацию населения из селений Гилязи, Ситалчай и других населенных пунктов Хызынского района.
Как сообщили АПА в пресс-службе Минобороны, в настоящее время осуществляются соответствующие меры для безопасности населения.
Как сообщает АПА, в результате подрыва боеприпасов из-за пожара, несколько снарядов упали на территорию населенных пунктов. Так, упавшие снаряды вызвали пожары в нескольких домах в Гялязи.
В результате падения снарядов возникли пожары на некоторых площадях в Хызынском и Сиязанском районах.