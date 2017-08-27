В Азербайджане для расследования пожара на военном складе создана комиссия

2017-08-27 14:18 | www.apa.az | 3

Министерства обороны, чрезвычайных ситуаций и Генеральная прокуратура распространили совместное заявление в связи с взрывами, произошедшими в результате пожара на военном складе в Хызынском района Азербайджана.

Как передает АПА, в сообщении отмечается, что сегодня около 09:00 по неизвестной причине в воинской части произошел пожар, что провело к последующим взрывам боеприпасов на оружейном складе.

По поручению президента Ильхама Алиев создана комиссия из представителей Минобороны, МЧС, Генпрокуратуры, Минздрава, МВД, Госпогранслужбы и местных исполнительных властей.

В результате осуществленных мер эвакуировано население из близлежащих населенных пунктов Силтачай, Гилязи, Мухаммедгасан и Шурабад. До 13:00 шесть человек получили легкие ранения.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 223.2 и 342.2 УК.

Об итогах проводимых мер регулярно докладывается главе государства.