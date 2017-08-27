Иракские военные заявили об освобождении всех районов Талль-Афара

2017-08-27 14:24 | www.apa.az | 3

Иракские военные освободили от террористической группировки ИГ все районы в городе Талль-Афар, остался только северный пригород и несколько деревень.

Как передает АПА, об этом сообщил командующий операцией Абдель-Амир Яралла.

“Части девятой бронетанковой дивизии с бригадами ополчения освободили район Аскари, Ас-Сынаа Аш-Шималия, район Муарид, въезд в Талль-Афар и деревню Рахма, таким образом, произошло освобождение всех районов основной части города”, — говорится в заявлении командующего Яраллы на сайте пресс-службы армии.

Он отметил, что военным осталось освободить только северный пригород Иядыя и деревни вокруг него. Туда уже продвигаются армейские подразделения.

Талль-Афар был последним крупным оплотом ИГ на границе Ирака и Сирии.