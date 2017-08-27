Мэйуэзер победил Макгрегора – ВИДЕО

2017-08-27 09:18 | www.oxu.az | 4

Американский боксер Флойд Мэйуэзер в бою, состоявшемся по правилам бокса, победил ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора.

Как передает Oxu.Az, cудья остановил поединок в десятом раунде на отметке 1:05. Мэйуэзеру присуждена победа техническим нокаутом.

Бой прошел в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов) и не был титульным.

За этот бой Мэйуэзер заработает 100 миллионов долларов, Макгрегор — 30 миллионов. Эта сумма гарантированная, спортсмены получат ее независимо от результата поединка. Сюда не включены бонусы за победу, а также процент с продажи билетов и платных трансляций (pay-per-view), из-за чего гонорар может быть увеличен в несколько раз.

40-летний Мэйуэзер победил во всех 50 боях на профессиональном ринге. Последний поединок он провел в сентябре 2015 года, после чего заявил о завершении карьеры. На счету 29-летнего Макгрегора 24 боя в ММА. Ирландец одержал 21 победу и потерпел три поражения. В боксе этот бой был для него дебютным.

C.Б.

