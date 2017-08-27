Сильный взрыв на оружейном складе – ВИДЕО + ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-08-27 10:47 | www.oxu.az | 2
На складе оружия N-ой воинской части Минобороны произошел пожар.
Как передает Oxu.Az, соответствующая информация опубликована на официальном сайте Министерства обороны Азербайджана.
В результате инцидента произошел взрыв.
В сообщении Минобороны не уточняется в каком районе произошел взрыв.
На место происшествия отправилась группа из представителей соответствующих структур, для расследования причин пожара и принятия соответсветствующих мер.
На данный момент информации о погибших и пострадавших нет.
10:37
В Хызынском районе на оружейном складе произошел сильный взрыв.
Об этом Oxu.Az сообщили очевидцы события.
В настоящее время с близлежащих территорий эвакуируют людей. Дорога Баку-Губа полностью закрыта.
На место происшествия были привлечены пожарные расчеты и бригады скорой помощи.
На данный момент нет данных о погибших или раненых.
Сеймур Бахшев
Фото и видео: Азер Мамедов