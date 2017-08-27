Центр Гейдара Алиева провел грандиозный фестиваль: парад классических автомобилей, выставка в небе, народные гулянья (ФОТО)

2017-08-27 10:00 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Такого в Баку вы еще не видели! В заключительные дни лета Центр Гейдара Алиева подарил тысячам бакинцев и многочисленным гостям города незабываемый праздник. Вернее это было сразу несколько праздников, объединенных в один грандиозный фестиваль.

Праздничное торжество началось с парада и выставки классических автомобилей, организованного Автомобильной федерацией Азербайджана. В мероприятии приняли участие более сто пятидесяти классических автомобилей, произведенных до 1980 года. В их числе – автомобили, прошедшие регистрацию для участия в параде, а также транспортные средства, которые являются экспонатами выставки классических автомобилей, демострирующимися в Центре Гейдара Алиева.

Это был настоящий музей на колесах. Звучала ретро-музыка, гости делали фото и селфи, но на этот раз не друг с другом, а с чудо-автомобилями. Каждый желающий имел возможность не только насладиться красотой и элегантностью классических машин, но и посидеть за рулем легендарных классических автомобилей, произведенных в прошлом столетии. Легенды мирового автопрома, среди которых были «Мерседесы», «Роллс-Ройсы», «Мустанги», «Крайслеры», а также «Победы», «Запорожцы», «Москвичи», ГАЗы, ЗИЛы, ЗИМы, выстроились в шеренгу, погружая зрителей пробега в атмосферу любимых фильмов и ретро-шлягеров.

Парад вызвал большой интерес любителей классических автомобилей, среди которых были как новички и старожилы, так и целые семьи.

49-летний Эльгиз Юсифов впервые принимал участие в параде с автомобилем ГАЗ М20 «Победой» 1947 года выпуска.

«В Баку несколько раз проходили парады классических автомобилей, великолепно организованные Автомобильной федерацией Азербайджана. И мне это настолько запало в душу, что я решил в прошлом году купить такой ретро-автомобиле, сам его отреставрировал, привел в порядок и впервые принимаю участие в параде. С детства мечтал о таком автомобиле, у моего дедушки – ветерана Великой отечественной войны была такая «Победа». Поэтому решил приобрести такой автомобиль как память о дедушке, и в то же время это была своеобразная победа в осуществлении моей детской мечты. Спасибо организаторам за такой великолепный праздник», - сказал автолюбитель.

«Москвич 401» 1949 года выпуска передается из поколения в поколение в роду Князевых, но для 55-летнего Асафа все еще остается как маленьким ребенком.

«К таким автомобилям надо относиться очень бережно, с большой любовью и вниманием, как к родным детям. Люди стареют и очень трудно остановить этот процесс, но постоянное внимание и забота к классическим автомобилям помогает продлевать им жизнь и сохранять «вечную молодость». Причем этот автомобиль не пылится в гараже, а я на нем часто принимаю участие в различных свадебных торжествах», - сказал автолюбитель.

Самым старым участником парада стал «Opel Olympia» 1936 года выпуска. Причем его владелец Азад Керимов оказался настоящим коллекционером классических автомобилей и принял участием еще вместе с «Volkswagen Beetle» 1966 и 1971 годов выпуска, управляли которыми его друзья. Еще несколько классических автомобилей остались в гараже.

«Не первый раз принимаю участие в параде классических автомобилей и это очень знаменательное событие. Множество людей влюблены в автомобили с тех пор, как самый первый Ford Model T сошел с конвейера в 1908 году. Каждая эпоха принесла множество инноваций, но есть множество "классических" авто мировых производителей, которые несмотря на то, что были выпущены много лет назад, до сих пор являются мечтой любого коллекционера. Сегодня есть множество современных автомобилей с оригинальным дизайном и мощным двигателем, но все же ретро-автомобиль остаются настоящей душой автолюбителя. Мы даем им вторую жизнь, показываем современной молодежи и оставляем будущим поколениям эту неувядающую красоту».

Интересно, что семейная чета Ульвия Аббасова и Рамеш Новрузов продали свои дорогостоящие иномарки, чтобы приобрести именно ретро-автомобили. Ульвия приняла участие с автомобилем «Москвич -407» 1961 года выпуска, а ее супруг Рамеш на ГАЗ-21 «Волга» 1965 года выпуска

«Многим женщинам нравятся современные автомобили, а мне раритетные. К тому же, эти раритетные автомобили у нас рабочие машины – мы на них каждый день ездим на работу, в гости и даже выезжаем в регионы. Получается, что мы каждый день проводим автопробег на классических автомобилях», - сказала Ульвия.

«С детства в нашей семье были автомобили различных марок. Мой отец был таксистом и у него была ГАЗ-24 «Волга», которая была настоящим сокровищем в нашей семье. Любовь к ретро-автомобилям не сравнить ни с каким чувством, это нечто неподвластное времени и сознанию. У нас четверо детей и надеюсь им перейдем наша любовь к классическим автомобилям. Кстати, старшие уже мечтают о «Чайке»», - сказал Рамеш.

Парад начался в 16:00 перед Центром Гейдара Алиева. Среди участников автопробега были директор Центра Гейдара Алиева, президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алакбаров, вице-президент федерации, глава Службы государственной безопасности Азербайджана, генерал-лейтенант Мадат Гулиев, министр образования Микаил Джаббаров, представители творческой интеллигенции, молодежи и, конечно же, автолюбители и поклонники раритетных авто. Караван классических автомобилей, украшенный национальными флагами, праздничной колонной проехал по улицам и знаменательным местам Баку, вернувшись в парк перед Центром Гейдара Алиева. По пути машины сигналили, чем вызывали приятное удивление жителей столицы, которые старались запечатлеть на мобильные телефоны это знаменательное и очень интересное событие.

После парада в парке Центра Гейдара Алиева были организованы потрясающие развлекательные программы для различных возрастных групп. Особенно фантастическим стал Международный фестиваль воздушных змеев "Танец ветра", который впервые был проведен в Баку. В проекте приняли участие 10 художников из Азербайджана, Латвии, Монголии, Украины, Литвы, Дании и Финляндии, которые были удостоены почетных дипломов от организаторов. Разрисованные "мастерами кисти" 50 воздушных змеев разного размера и формата украсили небо "города ветров" Баку и подарили незабываемые впечатления зрителям, создавая разноцветную палитру.

Илона Янулене из Литвы нарисовала на летучем змее красочных рыб, которые, по ее мнению, являются символом объединения морской глади и небесной сферы: «Фестиваль является настоящим праздник мира и дружбы между народами, а для художников дает возможность показать свое мастерство в необычном формате. Впервые приезжаю в Баку и восхищена красотой города, гостеприимством и дружелюбием вашего народа, национальной культурой и кухней. Фантастические впечатления!», - сказала художница.

Мариус Абрамавичюс, несколько раз приезжал в нашу страну, принимал участие в различных мероприятиях, совершал путешествие по регионам и даже начал писать книгу об Азербайджане. Он запечатлел на воздушном змее ангела: «Фестиваль, прежде всего, необычен тем, что художники показывают свои работы не в галерее или на улице, а в небе. Такое впервые в моей творческой жизни! Поэтому я нарисовал ангела, который живет в небесах и взирает оттуда на людей. Я думаю, что ангел очень доволен добрыми и отзывчивыми людьми, которые живут в вашей прекрасной стране».

Толгу приехала из Монголии и послала в небо дракона, символизирующего различные природные проявления: дождь, грозу, радугу, солнце и более широко – удачу: «Здесь чувствуешь себя счастливой, потому что от людей исходит положительная аура, позитивная энергетика, нечто особенное, что дает душе творить и созидать».

Йеспе Пойсон из Дании свои сюрреалистические идеи представил округлыми линиями и яркими красками, олицетворяющими начало мироздания: «Фантастический фестиваль, который дает прекрасную возможность обменяться опытом с другими художниками из разных стран, показать свое видение этого мира и воплотить его не необычном холсте – воздушном змее. У вас очень красивая и добрая страна! Можете с честью гордиться Страной огней!»

Федор Александрович запустил в небо аж трех змеев с рисунками «Жизнь», «Любовь» и «Надежда»: «Впервые приезжаю в Баку и просто потрясен архитектурой города, особенно Центром Гейдара Алиева. Мне трудно выразить эмоции словами, скажу кистью художника о вашей стране – только самые яркие краски на холсте!»

Также в рамках фестиваля, который начался в 18:00, дети запустили в небо до 200 воздушных змеев.

Отметим, что начиная с 17:00 в парке Центра Гейдара Алиева были проведены различные развлекательные программы для детей. В игровой зоне, установленной при поддержке детского клуба "Севимли Бала", малыши погрузились в шоу с воздушными шарами и пеной, батутом, горками, мягкими конструкторами большого размера и пластмассовыми шахматами. В развлекательной зоне, подготовленной при участии магазина игрушек "The Entertainer", были установлены футбольная, баскетбольная и другие игровые площадки. Здесь дети также смогли принять участие в настольных играх. В развлекательной зоне компании "Большой Праздник" малыши смогли посмотреть фокусы иллюзионистов и различные шоу. В парке Центра дети также смогли повеселиться вместе с персонажами различных сказок, разукрасить лица.

Еще одним праздничным действом стала зажигательная концертная программа, которая прошла с 18:00 до 20:00 с участием группы "Azəri inciləri", танцевальных коллективом и юных талантов, сопровождающиеся овациями тысячей зрителей.

64-летняя Махбуба Исмайлова пришла на праздник с тремя внуками: «Хотелось бы, прежде всего, выразить искреннюю благодарность организаторам за такой большой праздник для наших детей и внуков. Моих внуков сегодня было не удержать, настолько им было здесь интересно».

Семья Агавердиевых с двумя детьми также впечатлены праздником. Глава семьи Асиф сказал, что впервые видит столько аттракционов, игр и интересных событий, собранных воедино: «Большой семейный праздник, самые маленькие и самые пожилые, много молодежи, даже влюбленные пары пришли сюда, чтобы отдохнуть и приятно провести время. Все очень здорово!»

И завершился вечер зажигательным концертом любимцев публики, шоу-звезд Ройи Айхан и Мири Юсифа. Зрители еще долго не расходились, сидели на зеленой лужайке, беседовали, вечерний Баку с ласковым ветром был окутан романтикой и яркими впечатлениями.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)