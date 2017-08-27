İçişleri Bakanlığı: 7 PKK'lı öldürüldü

2017-08-27 14:49 | www.trend.az | 0

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: Van-Başkale ilçesi Tahıl Mahallesi kırsalı bölgesinde, 4 bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu , Muş-Merkez ilçe Zovank Yaylası bölgesinde 2 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

Etkisiz hale getirilen BTÖ mensuplarından biri sözde Orta Saha Amed Eyaleti Şenyayla Gücü Halkla İlişkiler Sorumlusu Muş-Merkez İlçe nüfusuna kayıtlı Sidar kod adlı 23 yaşındaki Rıdvan Yalçın olduğu tespit edilmiş, teröristle birlikte, bir adet M-16 P.Tf. bir adet AK-47 Kalaşnikov P.Tf. ile birlikte ele geçirilmiştir. Ayrıca Erzincan-Kemah ilçesi Kurugöl Sırt bölgesinde, bir terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."