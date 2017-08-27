Гугуш: Минкультуры Азербайджана не впускает меня в Баку

2017-08-27 10:52 | www.oxu.az | 2

Одна из самых легендарных азербайджанских певиц, поп-звезда Ирана Гугуш (Фаиге Атешин), покинувшая Иран после исламской революции, изъявила желание посетить Баку и выступить в столице Северного Азербайджана с большим концертом.

Как передает Oxu.Az, об этом haqqin.az сообщили инициаторы и организаторы концертного выступления певицы в Баку.

Издание решило уточнить эту информацию и напрямую обратился с вопросами к самой певице, которая в настоящее время проживает в Лондоне.

Напомним, несколько недель назад певица на своей странице в Инстаграме объявила, что в конце августа даст концерт в Ереване. Под своим статусом она поставила хэштеги: #finally – «наконец» и historyinthemaking - «создается история». После Еревана Гугуш должна была отправиться в Тбилиси.

Несколько видных азербайджанских бизнесменов обратились к певице с просьбой посетить Баку и выступить с сольной программой и в Азербайджане во время ее закавказского турне. Однако, как сообщила в беседе с haqqin.az сама Гугуш – Министерство культуры и туризма ответило отказом, и запретили концерт певицы в Баку.

«Как мне сообщили организаторы мероприятия, Министерство культуры Азербайджана не дало разрешения на проведение концерта в Баку, потому что мой муж – представитель армянской национальности. Но ведь я азербайджанка. К тому же музыка и творчество – наднациональны! Я поражена и возмущена», - сказала в беседе с haqqin.az Гугуш.

С.Б.

