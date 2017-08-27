Третья медаль Азербайджана на чемпионате мира по борьбе

2017-08-27 11:18 | www.oxu.az | 3

В Париже завершается чемпионат мира по борьбе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az, в заключительный день соревнований азербайджанский борец вольного стиля Асланбек Альборов (97 кг) стал бронзовым призером.

В решающей схватке он одолел представителя Казахстана Мамеда Ибрагимова – 3:2.

Джабраил Гасанов (74 кг) уступил в поединке за 3-е место Сонеру Демирташу из Турции.

Таким образом, сборная Азербайджана завоевала на чемпионате мира три медали. Ранее вольник Гаджи Алиев стал чемпионом мира, а классик Эльвин Мурсалиев выиграл бронзу.

С.Б.

