"Хезболла" и армия Сирии прекратили бои против ИГ на границе с Ливаном

2017-08-27 11:08 | www.trend.az | 2

Ливанское движение "Хезболла" и сирийская армия в воскресенье объявили о прекращении огня в наступлении на террористическую группировку "Исламское государство" в западном Каламуне на границе с Ливаном, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер. Об этом сообщил телеканал "Аль-Манар".

Ранее агентство Рейтер сообщало, что ливанская армия объявила о прекращении огня в рамках наступления на позиции террористической группировки ИГ на северо-восточной границе с Сирией.

Согласно тексту заявления, прекращение огня подготовит почву для переговоров о судьбе плененных террористами ливанских солдат.

По данным агентства, СМИ движения "Хезболла" подтвердили, что прекращение огня началось в 08.00 по бакинскому времени "в соответствии с полномасштабным соглашением прекратить борьбу против ИГИЛ в западном Каламуне".