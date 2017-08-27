Какую пользу Азербайджан может получить от внедрения криптовалюты?

2017-08-27 11:38 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В последнее время популярность криптовалют, самой известной из которых является биткоин, стремительно растет. Они все активнее внедряются в повседневную жизнь, а некоторые страны вроде Швеции и Японии разрешили использовать биткоины и другую криптовалюту в качестве платежных средств. Но какую выгоду криптовалюта может дать таким странам, как Азербайджан?

По мнению эксперта-экономиста Фархада Амирбекова, криптовалюты могут стать новыми учетными единицами для проведения клиринговых расчетов в международной торговле.

"Лидерами в этой области могут стать те страны, которые смогут разработать качественное законодательство для работы с криптовалютами. Сильную волатильность курса криптовалют можно уменьшить, например, привязав курс к какому-нибудь материальному активу ", - сказал в среду Trend Амирбеков.

Основное преимущество криптовалют заключается в их децентрализации - они не эмитируются центральными банками, и в этом качестве конкурируют с привычными деньгами и традиционной финансовой индустрией. В условиях, когда страны – эмитенты резервных валют отягощены гигантскими долгами, а перспективы дальнейшего роста глобализации оказались под вопросом, некогда единая финансовая архитектура может распасться на несколько валютных зон. Возможно, криптовалюты в какой-то мере позволят поддерживать глобальную торговлю в условиях фрагментации финансовых рынков.

При этом эксперт не считает, что на данном этапе криптовалюту стоит рассматривать, как полноценную валюту. "Криптовалюта может стать клиринговой валютой и функционировать как единица для учета движения международной торговли, товаров и услуг", - добавил он.

Активное использование криптовалюты актуализирует вопрос повышения кибербезопасности. Однако, как отметил Амирбеков, это вполне решаемая задача.

"Конечно, полностью обезопасить себя от какого-либо мошенничества нельзя. Мы же не отказываемся от платежных карт из-за подобных случаев. Здесь то же самое. Стоит также помнить, что криптовалюта, в частности биткоин, действует на базе системы блокчейн, которую взломать практически невозможно", - сказал собеседник агентства.

(Автор: Азад Гасанли)

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