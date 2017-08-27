Минздрав: В результате взрыва на складе боеприпасов есть раненые – ОБНОВЛЕНО

2017-08-27 13:24 | www.oxu.az | 2

В результате пожара и взрыва на территории военной части в Хызынском районе есть пострадавшие, число которых выясняется.

Как передает Oxu.Az, об этом haqqin.az сообщила глава пресс-службы Минздрава Лия Байрамова.

По ее словам, раненых доставляют в Сиязанский диагностический центр.

Лия Байрамова также добавила, что тяжело раненных среди них нет.

12:01

В связи с пожаром на оружейном складе N-ской воинской части Минобороны Азербайджана на место происшествии выехали 10 бригад скорой медицинской помощи.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщил главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи Минздрава Миралем Джалалов.

По его словам, кареты скорой помощи не допускаются на территорию из-за того, что пожар сопровождаемый взрывами боеприпасов еще не потушен. Он также отметил, что в результате пожара имеются раненые.

Из близлежащих к месту пожара жилых домов эвакуировано население.

С.Б.

