Умер создатель «Техасской резни бензопилой»

2017-08-27 13:47 | www.oxu.az | 1

В Лос-Анджелесе умер американский кинорежиссер Тоуб Хупер, наиболее известный по фильмам «Техасская резня бензопилой» и «Полтергейст».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, кинематографисту было 74 года.

Причины его смерти пока не уточняются, сообщает Variety.

Триллер «Техасская резня бензопилой», получивший в 1974 году признание и критиков, и зрителей, помог Хуперу войти в голливудскую киноиндустрию. Идея картины принадлежит ему самому, он выступил режиссером, продюсером и сценаристом ленты. Собрав молодую команду из студентов и коллег, Хупер снял малобюджетную «Техасскую резню» всего за две недели.

Режиссер продолжил специализироваться на фильмах ужасов. Вслед за первой картиной последовали «Смертельная ловушка», «Полтергейст», «Кошмар дома на холме», «Морг» и другие.

В 1983 году за ленту «Полтергейст» Хупер получил премию «Сатурн», которая вручается авторам научно-популярных и фэнтезийных работ, а также фильмов ужасов. Картина также была номинирована на три премии «Оскар».

С.Б.

