Под России трое погибли и четверо пострадали в ДТП с "КамАЗом"

2017-08-27 12:37 | www.trend.az | 2

Три человека погибли, четыре пострадали в столкновении Lada Largus и КамАЗа в Самарской области России, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по региону.



"Трое человек погибли, еще четверо получили телесные повреждения… В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают выяснять все обстоятельства случившегося, по данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ГУМВД по региону, авария произошла около 03.00 мск в районе Черновского водохранилища в Волжском районе Самарской области. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Largus не справился с управлением и допустил столкновение с КамАЗом.

