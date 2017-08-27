На юге Багдада прогремел взрыв, пять человек погибли

2017-08-27 13:50 | www.trend.az | 2

Пять человек погибли и не менее шести пострадали при подрыве двух заминированных машин на юге Багдада, передает РИА Новости со ссылкой на иракский телеканал Al Sumaria.

Первый взрыв прогремел утром в районе Аш-Шурта Ар-Рабиа на юго-западе Багдада, в результате чего погибли три женщины, и еще пять человек получили ранения.

Второй заминированный автомобиль вскоре взорвался у дороги в районе Абу Дашир на юге города. При нем погибли двое, и еще один человек пострадал.

Ответственность за теракты пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок, но атаки в иракской столице регулярно организовывают террористы ИГ.