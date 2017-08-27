МЧС о взрыве на военном складе

2017-08-27 15:19 | www.oxu.az | 2
МЧС Азербайджана распространило сообщение в связи с взрывами на военном складе.
Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МЧС, сегодня на складе воинской части Минобороны в Хызынском районе произошел пожар.
Пожар сопровождался взрывами боеприпасов. На место происшествия были привлечены техника и живая сила. Пожарные части локализовали возгорание от взрывов снарядов.
Совместно с местными исполнительными органами осуществлены меры по эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов. В связи с этим МЧС создал палаточный городок.