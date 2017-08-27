По поручению Президента Ильхама Алиева создана комиссия для выявления причин пожара и взрыва в N-ской воинской части Минобороны

2017-08-27 14:04 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Пресс-службы министерств обороны, чрезвычайных ситуаций и Генеральной прокуратуры распространили совместное сообщение в связи с пожаром, произошедшим в N-ской воинской части Министерства обороны.

В совместной информации, говорится, что 27 августа около 9 часов утра в результате пожара, произошедшего по неизвестным причинам в Н-ской воинской части Министерства обороны Азербайджанской Республики, на складе боеприпасов, подготовленных для утилизации, произошли взрывы.

Согласно поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, с целью выявления причин происшествия и для осуществления соответствующих мер безопасности, создана комиссия, состоящая из представителей министерств обороны, чрезвычайных ситуаций, внутренних дел, здравоохранения, Государственной пограничной службы, Генеральной прокуратуры, местных исполнительных структур и других государственных органов.

В результате принятых мер лица, проживающие и проходящие службу на территории воинской части, были эвакуированы в безопасное место.

По данным на 13:00 шесть человек, работающих на месте происшествия, получили легкие ранения. Информация о других тяжело пострадавших и жертвах не поступало.

В то же время, население сел Ситалчай, Гилязи, Маммедгасан и Шураабад, находящиеся недалеко от Н-ской воинской части, было эвакуировано в безопасное место и размещено во временных палатках, установленных Министерством по чрезвычайным ситуациям. Какой-либо опасности для других населенных пунктов не существует.

В связи с происшествием в Республиканской военной прокуратуре возбуждено уголовное по статьям 223.2 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее тяжкие последствия) и 342.2 (халатное отношение к службе повлекшее тяжкие последствия) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики, оперативно-следственная группа, в сотрудничестве с другими структурами проводит оперативно-следственные мероприятия.

Президенту Азербайджанской Республики регулярно представляется информация о проведенных неотложных мерах.