Арабским туристам представили счет в 617 манатов – ФОТО

2017-08-27 16:02 | www.oxu.az | 2

В одном из районов Азербайджана произошел неприятный инцидент.

Как передает Oxu.Az, в одной из туристических компаний сообщили BAKU.WS, что группе арабских туристов, состоящих из 10 взрослых и 5 детей был организован тур в Габалу. По дороге туристы решили перекусить в ресторане «Уникал», где арабским туристам представили счет в размере 617 манатов.

«Гид сперва спросила у официантов меню, на что они ответили сто меню нет, его послали на перевод в Баку. Далее спросили цену порции кабаба. Ей ответили - 11 манат одна порция. Курица - 30 манат, а холодные закуски и все остальное стоит «копейки» заверил официант. После съеденного пришел счет в 617 манат. Цены указаны в чеке. На недовольство туриста , хозяин ресторана сказал что он самый молодой генерал в стране и что никто ему ничего сказать не сможет. Далее начал нецензурными словами ругать арабов, девушка гид на просьбы не ругаться при ней продолжал ругаться матом. Только после того, как девушка заплакала, туристам пришлось оплатить счет и уехать из ресторана. По словам хозяина обращаться в полицию Исмаиллинского района бессмысленно», - сообщили BAKU.WS в компании.

Так же в компании отметили, что за практически идентичный заказ та же группа в Габале в ресторане заплатила 220 манатов.

С.Б.

