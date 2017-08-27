Сын чиновника на огромной скорости въехал в здание школы

2017-08-27 16:28 | www.oxu.az | 4

Сын замглавы ИВ Агдашского района Аскерхана Гасанова – Ильгар Гасанов совершил тяжелое ДТП, сообщает Qafqazinfo.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az, cогласно информации, сын чиновника на своем автомобиле марки İnfiniti с госномерами 90 ZM 111 на огромной скорости въехал в здание школы №5 в Агдаше.

Инцидент произошел в два часа ночи. Издание отмечает, что в момент аварии Ильгар Гасанов находился в состоянии алкогольного опьянения.

Несмотря на то, что авария была совершена на большой скорости, сам молодой человек практически не пострадал.

С.Б.

