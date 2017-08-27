МЧС распространило сообщение в связи с взрывами в N-ской военной части министерства обороны

2017-08-27 16:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В воскресенье на территории Хызынского района в N-ской военной части министерства обороны произошел пожар на складе боеприпасов.



Как сообщили Trend в министерстве по чрезвычайным ситуациям, на территории, где произошел пожар, наблюдались взрывы. В связи с этим на место происшествия были привлечены к соответствующая техника и живая сила войск гражданской обороны, Службы спасения особого риска и государственной Службы пожарной охраны МЧС. Возгорание на прилегающих территориях от взрывов снарядов сразу же локализируются пожарниками ГСПО.



Проводятся совместные мероприятия с соответствующими органами исполнительной власти в направлении эвакуации населения с территорий, в которых может появиться опасность в результате взрывов боеприпасов.



Для временного размещения эвакуированного населения был создан палаточный городок.