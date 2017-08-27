Мэй не намерена подавать в отставку в 2019 году

2017-08-27 16:41 | www.apa.az | 2

Канцелярия премьер-министра Великобритании опровергла сообщения местной прессы о намерении нынешней главы правительства Терезы Мэй подать в отставку в 2019 году.

Как передает АПАЮ об этом сообщает ТАСС

“Это не соответствует действительности, эта публикация не является правдивой”, - заявили ТАСС в воскресенье в пресс-службе канцелярии британского премьера.

В субботу газета The Daily Mirror со ссылкой на парламентария от Консервативной партии сообщила, что Мэй пригласила в загородную резиденцию Чекерс группу из 15 политиков-тори, на которой якобы проинформировала их о намерении покинуть посты лидера партии и главы правительства 30 августа 2019 года.