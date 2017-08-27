Папа Франциск призвал к реформе Католической церкви

2017-08-27 17:23 | www.apa.az | 4

Папа Франциск вновь заявил о необходимости провести реформы в возглавляемой им Римско-католической церкви.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, обращаясь из окна Апостольского дворца с традиционной воскресной молитвой “Ангелус” к паломникам и туристам на площади Св. Петра, понтифик, в частности, сказал: “Церковь по-прежнему нуждается в реформе, в исправлении”.

В ходе воскресной молитвы понтифик также вознес молитву о духовной поддержке жертв стихийных бедствий - ливневых дождей и наводнения в Южной Азии - в Индии, Бангладеш и Непале.