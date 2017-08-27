У берегов Турции раскололся сухогруз под флагом Монголии

2017-08-27 17:59 | www.oxu.az | 2

Сухогруз «Леонардо» под флагом Монголии раскололся в Черном море у Северо-западного побережья Турции.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Судно направлялось в ремонт. В момент аварии на его борту находились 11 членов экипажа, им удалось перейти на катера береговой охраны, прибывшие на место аварии. Моряки доставлены на берег, их обследуют врачи.

Специалистам портовых служб удалось закрепить одну из половин расколовшегося судна на специальных понтонах. Вторая часть медленно тонет.

С.Б.

