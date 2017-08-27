Движение на трассе Баку-Губа восстановлено – ВИДЕО + ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-08-27 18:20 | www.oxu.az | 2

Движение по трассе Баку-Губа, перекрытое из-за пожара в военной части в Хызынском районе, частично восстановлено.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, движение открыто в обоих направлениях с 15:50.

12:50

Главное управление дорожной полиции распространило предупреждение в связи с пожаром, произошедшем на оружейном складе воинской части в Хызынском районе Азербайджана.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Главного управления дорожной полиции, в связи с этим полностью ограничено движение на 28 километре трассы Баку-Губа, а также на 78 километре трассы Губа-Баку.

Дорожная полиция просит водителей отложить свои поездки в этом направлении.

С.Б.

