Итоговое заявление властей о событиях в Хызы

2017-08-27 18:28 | www.oxu.az | 3

В результате комплексных неотложных мер структур, привлеченных в соответствии поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева к ликвидации последствий взрыва, вызванного пожаром на складе боеприпасов Миноброны Азербайджана, к 17 часам пожар был локализован, предовращено распространение огня и взрывов на большей территории.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в совместном сообщении министерств обороны, чрезвычайных ситуаций и Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В сообщении говорится, что привлеченные по поручению президента Ильхама Алиева соответствующие структуры в результате предпринятых неотложных комплексных мер смогли к 17:00 локализовать пожар и предотвратить его дальнейшее распространение, сообщает Haqqin.Az.

В настоящее время, инженерно-саперные части Минобороны, силы МЧС, войска гражданской обороны и специалисты Агентства по разминированию территорий Азербайджана предпринимают меры по поиску неразорвавшихся боеприпасов и их дальнейшей утилизации.

В то же время пятеро раненых военнослужащих были выписаны из Диагностического центра Сиязана после оказания первой медицинской помощи. Еще один раненый человек содержится в больнице под присмотром врачей. В результате инцидента других погибших и раненых нет.

Кроме этого, сотрудниками МВД восстановлено безопасное движение на трассе Баку-Губа.

По поручению президента продолжаются меры по временному размещению эвакуированных людей и обеспечению их всем необходимым.

С.Б.

