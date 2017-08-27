Пожар в N-ской воинской части Министерства обороны локализован

2017-08-27 18:21 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend/ - В результате комплексных неотложных мер структур, привлеченных в соответствии поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева к ликвидации последствий взрыва, вызванного пожаром на складе боеприпасов Миноброны Азербайджана, к 17 часам пожар был локализован, предовращено распространение огня и взрывов на большей территории.

Об этом говорится в совместном сообщении министерств обороны, чрезвычайных ситуаций и Генеральной прокуратуры Азербайджана.



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