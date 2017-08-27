Жители сел эвакуированных из-за пожара на складе боеприпасов N-ской воинской части минобороны возвращены в свои дома

2017-08-27 18:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Жители сел эвакуированных из-за пожара и взрывов в N-ской воинской части минобороны Азербайджана возвращены в свои дома.

Как ранее отмечалось в совместном заявлении минобороны, мчс и Генпракуратура Азербайжана возгарание на месте проишествия локализовано и предотвращена детонация боеприпасов на большей территории.

Пожар на складе в н-ской воинской части минобороны Азербайджана произошел сегодня утром.

Согласно поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, с целью выявления причин происшествия и для осуществления соответствующих мер безопасности, создана комиссия, состоящая из представителей министерств обороны, чрезвычайных ситуаций, внутренних дел, здравоохранения, Государственной пограничной службы, Генеральной прокуратуры, местных исполнительных структур и других государственных органов.

По факту возбуждено уголовное дело.