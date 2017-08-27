Военные Ирака освободили город Талль-Афар

2017-08-27 19:35 | www.oxu.az | 3

Иракские военные освободили от боевиков группировки "Исламское государство" все районы в городе Талль-Афар на северо-западе Ирака, сообщает Oxu.Az со ссылкой на vesti.az.

Накануне сообщалось, что вооруженные силы Ирака взяли под контроль центр города Талль-Афар.

Талль-Афар, в котором до захвата ИГ проживали примерно 200 тыс. человек, неоднократно становился полем боя между суннитами и шиитами в период после вторжения США в 2003 году. Город расположен в 80 км к западу от ранее освобожденного от террористов Мосула. Он считается стратегическим пунктом.