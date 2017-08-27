Ожившие лица войны: фотографии битвы за Сталинград в цвете – ФОТО

2017-08-27 20:45 | www.oxu.az | 2

23 августа 1942 года началась бомбардировка Сталинграда, ставшая одной из самых долгих и разрушительных бомбардировок Великой Отечественной войны. За полдня четвертый воздушный флот люфтваффе уничтожил полгорода и убил более 40 тысяч человек. Город горел, жуткое пламя потушить было невозможно, так как бомбы повредили водопровод, горела даже Волга из-за разлившихся нефтепродуктов.

Как передает Oxu.Az, несмотря на план врага стереть город с лица земли, выжившие смогли подготовиться к обороне и устроили горячий прием прорвавшимся 14 сентября в город немцам, а потом долго и последовательно мстили вплоть до февраля 1943 года, похоронив в руинах Сталинграда до миллиона немецких солдат. Сталинградская битва, с огромным трудом выигранная СССР, стала одной из самых кровавых в истории человечества.

Ольга Ширнина, художник-колорист, подготовила цветные фотографии к 75-летию начала бомбардировки.

Солдаты 6-й армии вермахта в пригороде Сталинграда, конец сентября 1942 года.

Василий Григорьевич Зайцев (на фото слева) — снайпер, Герой Советского Союза — объясняет новичкам предстоящую задачу, декабрь 1942 года. В период с 10 ноября по 17 декабря 1942 года в Сталинградской битве убил 225 солдат и офицеров верхмата, включая 11 снайперов. Умер в возрасте 75 лет в 1991 году, написал во время войны два учебника для снайперов.

Мессершмитт Bf.109 — истребитель люфтваффе. Во время Сталинградской битвы было уничтожено 160 единиц и 328 повреждено.

Лидия Литвяк — летчик-истребитель, Герой Советского Союза. Занесена в Книгу рекордов Гиннесса как женщина-летчик, одержавшая наибольшее число побед в воздушных боях. Она была известна как «Белая лилия Сталинграда». 1 августа 1943 года не вернулась из вылета. Лишь много лет спустя ее останки нашли и захоронили в братской могиле. Лидия погибла в возрасте 21 года.

Советский снайпер Максим Пассар во время Сталинградской битвы уничтожил более двухсот вражеских солдат и офицеров. Погиб в 1943 году, уничтожив расчеты двух станковых пулеметов, что решило исход атаки.

Яворская Юлия — медсестра, вынесшая 56 раненых в боях за Сталинград.

Во время Сталинградской битвы советский солдат машет флагом с балкона, который выходит на площадь.

Мертвый итальянский водитель грузовика FIAT лежит на снегу.

Танк Т-34 с надписью «Родина» на площади Павших борцов в Сталинграде. Левее видно знаменитое здание центрального универмага, которое было сильно повреждено во время боев.

У войны нет возраста. Портрет Алексея Иванова, который был награжден медалью «За оборону Сталинграда».

Александр Родимцев — командир 13-й гвардейской стрелковой дивизии, особо отличившейся в Сталинградской битве, дважды Герой Советского Союза.

Командующий окруженной в Сталинграде 6-й армией вермахта пленный генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс (Friedrich Paulus, 1890-1957) с советскими офицерами под Сталинградом. Справа стоит переводчик, старший лейтенант Лев Александрович Безыменский (1920-2007).

Обер-лейтенант Фридрих Винклер.

Центр Сталинграда зимой 1943 года.

Н.О.