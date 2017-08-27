Третий год президентства Эрдогана

2017-08-27 20:44 | www.trend.az | 2

Реджеп Тайип Эрдоган – первый в истории Турции президент, избранный путем прямого всеобщего голосования, передает Анадолу.

Благодаря продуманным и четким шагам, Эрдоган смог устранить негативные последствия попытки переворота, осуществленной сторонниками террористического течения Фетуллаха Гюлена (FETÖ) 15 июля 2016 года.

В день попытки переворота путчисты организовали вооруженное нападение на гостиницу в туристическом районе Мармарис, где отдыхал глава государства и пытались физически устранить президента.

Из этой же гостиницы Эрдоган обратился в прямом эфире к народу, призвав граждан выйти на улицы и противостоять действиям террористов Гюлена.

После предотвращения попытки переворота, президент вместе с рядовыми гражданами встал на «вахту демократии», которая продолжалась по его призыву по всей Турции вплоть до 10 августа 2016 года.

Эрдоган также обратился к лидерам политических партий страны с просьбой сплотиться в борьбе с вызовами и угрозами демократии.

После встречи президента с ведущими политиками страны в районе Йеникапы в Стамбуле был организован масштабный митинг в поддержку демократии с участием пяти миллионов граждан Турции.

Конституционный референдум, проведенный в Турции в апреле текущего года, открыл путь для возвращения Эрдогана к руководству правящей Партией справедливости и развития. Вскоре после оглашения итогов референдума 16 апреля, 12-й президент Турции через 998 дней был вновь избран генсеком партии, основателем которой является.

Реджеп Тайип Эрдоган за три года своего президентства совершил 86 зарубежных визитов.

Большая часть зарубежных поездок главы Турецкого государства за период 28 августа 2014 года - 10 августа 2017 года пришлась на страны Европы.

Президент Эрдоган совершил 21 визит в 16 стран "Старого света", в том числе по три - во Францию и Бельгию, два - в Германию.

Президент Турции в 2014 году посетил США один раз, в 2016 году - три раза, в 2017 году - один раз. Также Эрдоган посетил на Американском континенте Колумбию, Кубу, Мексику, Чили, Перу и Эквадор.

За время своего президентства Эрдоган совершил четыре поездки в Россию, трижды побывал в Китае, а в 2015 году провел переговоры в Иране.

Из стран Ближнего Востока президент Турции пять раз посещал Саудовскую Аравию, по три раза - Катар и Кувейт. Также Эрдоган посещал Бахрейн и Иорданию.

Эрдоган по три раза посещал Турецкую Республику Северного Кипра и Азербайджан, дважды - Туркменистан.

Кроме того, президент Турции совершил визиты в Афганистан, Казахстан, Узбекистан, Индонезию, Японию и Индию.

На Африканском континенте Эрдоган побывал в Джибути, Сомали, Мозамбике, Кении, Сенегале, Кот-д’Ивуаре, Уганде, Алжире и других странах.

В 2014 году президент Турции посетил 12 стран, в 2015 году - 28, в 2016 году - 20, с начала нынешнего года - 18.

За годы своего президентства Эрдоган совершил 147 поездок в 65 провинций Турции.