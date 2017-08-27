Студию техасского телеканала затопило из-за урагана «Харви» - ВИДЕО

2017-08-27 21:00 | www.oxu.az | 2

Студию американского телеканала KHOU 11 в городе Хьюстоне (штат Техас) затопило из-за урагана «Харви». Видео потопа выложила на своей странице в Twitter директор по новостям Салли Рамирез (Sally Ramirez).

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Lenta , вода начала поступать в здание через центральную входную дверь около 9 утра. Вода залила студию, в которой вел прямой эфир ведущий Лен Кэннон (Len Cannon), сотрудникам пришлось эвакуироваться.

Вещание перенесли в другое помещение. Эфир продолжили из конференц-зала на втором этаже.

И.Ф.

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