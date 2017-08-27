Тиллерсон назвал новые ракетные пуски КНДР провокацией

2017-08-27 21:14 | www.trend.az | 2

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал провокацией запуск трёх баллистических ракет КНДР, но заявил, что США нацелены на мирное разрешение конфликта, передает РИА Новости.

"Мы рассматриваем как акт провокации против США и наших союзников. Мы продолжим нашу кампанию по оказанию давления мирным путем, как я это описывал, работая с союзниками, работая с Китаем, чтобы посмотреть, можем ли мы привести режим в Пхеньяне за стол переговоров", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Утром в субботу КНДР провела пуск трех баллистических ракет из района поселка Киттэрён в провинции Канвондо. По данным южнокорейских военных сообщалось, они пролетели около 250 километров. Военные США сообщили, что одна из них взорвалась вскоре после пуска, а две другие вышли из строя в полете. Правительство Японии сообщило, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии и не представляют угрозы для ее безопасности. Позже КНДР заявила о проведении "соревнований" — маневров спецчастей Корейской народной армии в честь празднования "Дня Сонгун", который отмечается 25 августа.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

На прошлой неделе лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Однако в понедельник США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения "Ulchi — Freedom Guardian", которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.