Лучшие научные фотографии года

2017-08-27 21:30 | www.oxu.az | 1
Oxu.Az представляет лучшие научные фотографии 2017 года.
«Золотой грибной комарик»
«Эквилибристика» - момент столкновения трех капель в миске с водой
«Чистотел»
«Органы осязания»
«Замороженный пузырь»
«Рост мухамора»
«Лапки комара»
«Северное сияние над ледниковой лагуной»
«Лист водяной лилии»
«Клетка Фарадея»
«Раковинные амёбы»
«Объектив камеры»
«Голубые кольца Лизеганга» - концентрические кольца, возникшие в результате объединения бихромата калия, нитрата серебра и сульфата церия с раствором желатина
«Женская особь вида симоцефал»
«Больница Красного Креста в Кабуле»
«Радиотелескоп Аресибо»
«Любовь ангелов» - морские слизни
«Ледяные ворота» - айсберг, плывущий у берегов Антарктиды
Н.О.