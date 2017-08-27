Лучшие научные фотографии года

2017-08-27 21:30 | www.oxu.az | 1

Oxu.Az представляет лучшие научные фотографии 2017 года.

«Золотой грибной комарик»

«Эквилибристика» - момент столкновения трех капель в миске с водой

«Чистотел»

«Органы осязания»

«Замороженный пузырь»

«Рост мухамора»

«Лапки комара»

«Северное сияние над ледниковой лагуной»

«Лист водяной лилии»

«Клетка Фарадея»

«Раковинные амёбы»

«Объектив камеры»

«Голубые кольца Лизеганга» - концентрические кольца, возникшие в результате объединения бихромата калия, нитрата серебра и сульфата церия с раствором желатина

«Женская особь вида симоцефал»

«Больница Красного Креста в Кабуле»

«Радиотелескоп Аресибо»

«Любовь ангелов» - морские слизни

«Ледяные ворота» - айсберг, плывущий у берегов Антарктиды

Н.О.