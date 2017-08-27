На юге Афганистана при подрыве смертника погибли 10 человек

2017-08-27 22:08 | www.oxu.az | 2
По меньшей мере десять человек погибли, еще восемь ранены при подрыве террориста-смертника на юге Афганистана, сообщает Oxu.Az со ссылкой на RIA Novosti.
По данным агентства, взрыв произошел в автомобиле террориста при нападении на армейский конвой в провинции Гильменд. Как сообщил глава района Нава Атикулла Кхан (Atiqullah Khan), среди погибших есть военные и гражданские лица.
Ответственность за атаку пока не взяла ни одна террористическая группировка.
Сообщается, что в воскресенье также было совершено нападение на конвой армии в провинции Нимроз на юго-западе Афганистана, двое полицейских погибли.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ (группировка запрещена в РФ).
И.Ф.