Myanmar'daki şiddet olaylarında 96 kişi hayatını kaybetti

2017-08-27 22:12 | www.trend.az | 0

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin ofisinden yapılan açıklamada, karakollara düzenlenen saldırılarda ve sonrasında devam eden çatışmalarda ölenlerin sayısının 96'ya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 12 güvenlik personeli ve 6 sivilin de bulunduğu ölenlerden çoğunun saldırgan olduğu kaydedildi.

Görgü tanıkları ise basına yaptıkları açıklamalarda, bölgedeki çatışmaların sürdüğünü ifade etti.

Öte yandan arakanlı Müslümanları destekleyen kuruluşlar bölgedeki şiddet olaylarında açıklanandan daha fazla sivilin yaşamını yitirdiğini savundu.

Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e geçiş mücadelesi

Bangladeş Sınır muhafızlarından Korgeneral Manzurul HASAN Han, Bangladeş'e geçmeye çalışan bine yakın Arakanlı Müslüman'ın kordona alındığını açıkladı.

Bangladeş'e girişleri sınır muhafızlarınca engellenen yüzlerce Arakanlı Müslüman'ın da sınırdaki Banbardan bölgesindeki sahipsiz topraklarda sıkışıp kaldığı kaydedildi.

Kharangakhali sınır noktası yetkilisi Celal Ahmed, yaptığı açıklamada, dün gece Cox's Bazar kentindeki iki sınır noktasından yaklaşık 2 bin Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e girdiğini söyledi.

Myanmar-Bangladeş sınırındaki görgü tanıkları, sınır bölgesinde silah sesleri duyulduğunu ve Myanmar semalarında askeri helikopterlerin dolaştığını belirtti.

Cox's Bazar'daki mülteci kampında kalan Arakanlı Müslümanların lideri Muhammed Nur, dün yaptığı açıklamada, 100 bin kadar Arakanlı Müslüman'ın Myanmar-Bangladeş sınırında toplandığına dair duyumlar aldığını ancak net sayının bilinmediğini aktarmıştı.

Maungdaw'daki en az 25 polis karakoluna cuma günü eş zamanlı düzenlenen saldırıları, Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (ARSA) adlı grubun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla üstlendiği ifade edilmişti.

Arakan eyaletinde geçen yıl ekim ayında polis kontrol noktalarına yapılan ve 9 polisin hayatını kaybettiği saldırıların ardından Myanmar ordusunun başlattığı operasyonlar, Müslüman azınlığı büyük şiddet dalgasına maruz bırakmıştı.

Operasyonlar nedeniyle 90 binden fazla Arakanlı Müslüman yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştı. Rohingya azınlığın temsilcileri, operasyonlarda bugüne kadar yaklaşık 400 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) bölgede yaşananları aydınlığa kavuşturmak üzere kendi araştırma komisyonunu görevlendirmiş ancak Myanmar hükümeti komisyon üyelerinin bölgeye erişimini engellemişti. BM'nin eski Genel Sekreteri Kofi Annan öncülüğünde Suu Çii'nin desteğiyle oluşturulan Arakan Danışma Komisyonunun hükümete sunduğu tavsiye raporu kısa süre önce kamuoyuna açıklanmıştı.

Kaynak: Milliyet