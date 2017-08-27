Как украшают себя женщины в разных странах

2017-08-27 23:00 | www.oxu.az | 4

Женщины всегда стремятся выглядеть красиво, но представления о прекрасном во многих странах отличаются. Мы рассказываем о некоторых идеалах женской красоты в разных уголках мира и необычных способах украшения, передает Oxu.Az со ссылкой на nat-geo.ru.

Длинная шея

Представительницы народа падаунг не понаслышке знают, что «красота требует жертв». Начиная с 5-летнего возраста, на шеи девочек накручивают металлические спирали из латуни толщиной 1 см. Их количество с возрастом только увеличивается. Так, шеи женщин пожилого возраста могут обвивать кольца общей высотой 30 см.

Существует версия, будто эта необычная традиция возникла с целью защиты. Исторически падаунг обитали в высокогорной местности на территории современной Мьянмы и Таиланда. Когда мужья уходили на поиски пропитания, беззащитные женщины могли стать жертвами нападения тигров. Таким образом, обручи служили некой броней, защищающей от хищника. И хотя сегодня тигров в этой местности давно не наблюдается, традиция окольцовывать шею и ноги сохранилась. Кроме того, женщины говорят, что их мужчинам нравятся длинные шеи и что шансов выйти замуж больше у девушки с обручами.

Длинная губа

Девушки из эфиопского племени мурси прибегают к более радикальному способу украшения. Они вытягивают нижнюю губу с помощью круглого диска (dhebi a tugoin). Когда девочке исполняется 15−18 лет, ее мать или любая другая женщина из племени разрезает девушке ножом или стрелой нижнюю губу и вставляет в нее палочку. Позже ее заменяют на глиняную или деревянную тарелочку: вначале маленькую, а со временем побольше. Иногда диаметр таких украшений может достигать 12−15 сантиметров! Чтобы диск не давил на нижние зубы, их просто удаляют. Правда, не все, а 2−4 резца. К слову, диски могут выниматься во время еды или перед сном.

Считается, что чем больше диск, тем выше социальный статус женщины и тем больший выкуп должны за нее отдать перед свадьбой. Однако многие девушки Мурси выходят замуж до того, как ее «награждают» тарелкой. Кроме того существует мнение, что тарелка может говорить о возрасте — чем шире тарелка, тем старше женщина.

И.Ф.