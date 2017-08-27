У берегов Турции судно раскололось на две части (ФОТО)

2017-08-27 23:12 | www.trend.az | 2

Сухогрузное судно разломилось на две части в Черном море, недалеко от северо-западного побережья Турции, передают турецкие СМИ.

Сухогруз "Леонардо", 114-метровое судно под монгольским флагом, выгнулся и разломился на две части во время стоянки на якоре недалеко от берега.

Половину корабля вытащили на берег буксирами, а остальная часть постепенно опустилась в воду. Экипаж из 11 человек был спасен.

Корабль "Леонардо", построенный в 1975 году, следовал в верфь для ремонта.