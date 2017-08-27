Vatan Şaşmaz Beşiktaş'ta bir otelde ölü bulundu

2017-08-27 23:22 | www.trend.az | 0

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz, Beşiktaş'ta ünlü bir otelin 10 katında ölü bulundu. Şaşmaz'ın yanında eski manken Filiz Akerin de cesedi bulundu.

Vatan Şaşmaz ile cesedi bulunan Filiz Aker'in yaklaşık bir aydır otelde kaldığı belirtildi.

İddiaya göre, Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker odada tartışmaya başladıktan sonra Filiz Aker, kaçmaya çalışan Vatan Şaşmaz'a arkasından 3-4 el ateş edeke öldürdü. Daha sonra da silahı kafasına doğrultarak tetiği çekti ve intihar etti.

Silah sesini duyan otel personeli odanın kapısını kırarak içeri girdi ve korkunç manzara ile karşılaştı.



Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri de olay yerine çağrıldı. Ekiplerin cesetler üzerindeki incelemesi sürüyor. Ölü bulunanların ateşli silahla vurulduğu belirlendi.

Kaynak: Milliyet