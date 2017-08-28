Число жертв терактов в Испании возросло до 16

2017-08-28 02:33 | www.apa.az | 2

В барселонской больнице умерла 51-летняя гражданка Германии, получившая ранения во время терактов в Каталонии.

Как передает АПА со ссылкой на «Франс Пресс», таким образом, число жертв террористических атак возросло до 16 человек, сообщает AFP со ссылкой на данные властей. На сегодняшний день в больницах остаются еще 24 пострадаших.

Напомним, 17 августа автофургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны на пешеходной улице Лас-Рамблас. В результате пострадали более 130 человек. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Позднее в тот же вечер еще один фургон въехал в пешеходов в городе Камбрильс, в результате чего погиб один человек, пятеро получили ранения. Полиции удалось ликвидировать всех находившихся в фургоне предполагаемых боевиков.