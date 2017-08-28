США намерены лишить ИГ возможности вести вербовку и готовить новые теракты - Тиллерсон

2017-08-28 02:59 | www.trend.az | 2

США намерены работать над тем, чтобы лишить ИГ возможности вести вербовку и набирать финансы для осуществления новых терактов. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в воскресенье в эфире телеканала Fox News.

Госсекретарю процитировали выступление Трампа, который ратовал за искоренение террористической группировки "Исламское государство" и сети "Аль-Каида". "Президент Трамп все сказал ясно, и я полностью с ним согласен. Мы уничтожим ИГ, лишим ее возможности вести вербовку и набирать финансы для подготовки и осуществления новых терактов по всему миру. Прогресс в борьбе на этом направлении идет весьма хорошо", - сказал Тиллерсон, передает ТАСС.

По его оценке, США "существенно продвинулись к выполнению задачи уничтожить ИГ", а в Ираке у группировки "отвоевано 70% территории", кроме того, "около двух миллионов вынужденно перемещенных иракцев вернулись в свои дома". Госсекретарь также отметил прогресс в Сирии, прежде всего в операции по освобождению Ракки - оплота ИГ. "Освобождение Ракки проходит весьма хорошо. Наши ожидания заключаются в том, что нам удастся разгромить ИГ в Сирии и Ираке - это составная часть наших усилий, направленных на то, чтобы ИГ не возродилась вновь", - продолжал Тиллерсон.

"У террористических организаций могут быть разные задачи, будь это ИГ, "Талибан" или "Аль-Каида". Наша задача состоит в том, чтобы у террористов не было плацдарма для самоорганизации, привлечения финансирования, вербовки новых боевиков, разработки методов подготовки и осуществления терактов", - пояснил Тиллерсон. По его мнению, такой метод позволяет США "обеспечивать свою национальную безопасность и защищать своих союзников".