В Британии после "химического облака" более 200 человек получили медпомощь

2017-08-28 04:08 | www.trend.az | 1

Не менее 233 человек получили медицинскую помощь после того, как вдоль побережья на юге Великобритании появилось "химическое облако", передает РИА Новости со ссылкой на телерадиокорпорацию Би-би-си.

По данным Би-би-си, в воскресенье пляж неподалеку от мыса Бичи-Хед в Восточном Сассексе был эвакуирован из-за жалоб людей на самочувствие — проблемы с дыханием, глазами и рвотные позывы — после того, как появился "туман".

Правоохранители Сассекса выясняют причину возникновения "химической дымки".

Ранее газета Daily Mail сообщала, что экстренные службы, эвакуировавшие пляж, призвали местных жителей закрыть окна и двери из-за "облака хлора", которое пришло со стороны моря.