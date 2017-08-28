Полиция задержала 14 человек во время столкновений протестующих в Беркли

2017-08-28 05:09 | www.apa.az | 2

Полиция задержала 14 человек в американском городе Беркли, где произошли столкновения ультраправых и левых организаций.

Как передает АПА со ссылкой на “RT”, две группы протестующих устроили одновременно несколько демонстраций в городе.

Зачинщиками столкновений стали люди, одетые в чёрное. Они повалили металлические заграждения, установленные вокруг одного из центральных парков города. Местные власти ранее запретили проводить в этом месте любые акции протеста, чтобы избежать всплеска насилия. В результате столкновений ультраправых активистов и их противников в Шарлотсвилле (штат Вирджиния), произошедших 12 августа, один человек погиб, еще 19 пострадали.