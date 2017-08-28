Тайфун "Пакхар" в Гонконге унес жизнь одного человека, 70 пострадали

2017-08-28 06:17 | www.apa.az | 2

Один человек погиб, 62 пострадали в Гонконге в результате тайфуна "Пакхар", обрушившегося на юг Китая, еще восемь человек получили травмы в Макао.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, тайфун затронул специальные административные районы Гонконг и Макао, а также провинцию Гуандун. Из-за разгула стихии в международном аэропорту Гонконга были отменены 670 рейсов, остановлено паромное сообщение, парализован наземный общественный транспорт, были закрыты школы, банки, госучреждения. Ведутся работы по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Макао, Гонконг и ряд южных районов материкового Китая до сих пор оправляются от мощнейшего в этом году тайфуна "Хато", обрушившегося на юг страны в прошлую среду. Жертвами "Хато", по последним данным, стали 17 человек, больше всего погибших – девять — было в Макао.