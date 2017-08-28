Тайфун "Пакхар" в Гонконге унес жизнь одного человека

2017-08-28 07:00 | www.trend.az | 4

Один человек погиб, 62 пострадали в Гонконге в результате тайфуна "Пакхар", обрушившегося на юг Китая в воскресенье утром, еще восемь человек получили травмы в Макао, передает РИА Новости со ссылкой на газету South China Morning Post.

Тайфун "Пакхар" достиг побережья южного Китая в воскресенье около 9 утра, он затронул специальные административные районы Гонконг и Макао, а также провинцию Гуандун.

Власти специальных административных районов Гонконг и Макао из-за тайфуна объявили восьмой (по 10-балльной шкале) уровень штормовой опасности. Из-за разгула стихии в международном аэропорту Гонконга были отменены 670 рейсов, остановлено паромное сообщение, парализован наземный общественный транспорт, были закрыты школы, банки, госучреждения.

В понедельник метеорологические службы Гонконга и Макао снизили уровень опасности до первого и третьего уровня соответственно. Ведутся работы по ликвидации последствий стихийного бедствия, транспорт постепенно возвращается к работе в штатном режиме.

Макао, Гонконг и ряд южных районов материкового Китая до сих пор оправляются от мощнейшего в этом году тайфуна "Хато", обрушившегося на юг страны в прошлую среду. Власти Гонконга и Макао впервые с 2012 и 1999 годов соответственно объявили наивысший, десятый уровень штормовой опасности. Жертвами "Хато", по последним данным, стали 17 человек, больше всего погибших – девять — было в Макао.